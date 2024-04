Isabelle lembra trajetória no BBB 24: 'Fiz o meu jogo e fui, de fato, eu'

Isabelle: "Quero começar já agradecendo a Deus e a todo mundo que está votando. Conto muito com vocês nesse momento, quero muito chegar na final. Até aqui eu fiz o meu jogo e fui, de fato, eu".

Isabelle: "Joguei conforme o meu coração dizia desde o começo, comecei jogando de forma unilateral, acreditando muito em estudar o cenário, conhecer as pessoas, depois as coisas foram se encaixando, fui me conectando a pessoas, no final o grupo, como vocês puderam perceber".

Isabelle: "Sempre ouvindo meu coração, discordando, concordando. Se tinha um embate, ia, conversava com a pessoa. Resolvia as coisas que tinham que ser resolvidas. Entre alegria e lágrimas. Um ser humano comum dentro de um confinamento".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

