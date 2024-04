BBB 24: Bia 'vende' viseira de Fernanda e debocha da ex-sister

Beatriz, eliminada no 20º Paredão do BBB 24 (Globo), precisou "vender" a icônica viseira usada por Fernanda.

O que aconteceu

A paulista participou do MesaCast BBB e, durante dinâmica no programa, precisou fazer um anúncio publicitário para diversos itens que marcaram o programa — dentre eles, a viseira de Fernanda, com quem a sister viveu atritos na casa. Bia aproveitou para debochar da carioca.