Davi avalia último Paredão do BBB 24: 'Vejo potencial nos três'

Com uma vaga garantida na final do BBB 24 (Globo), Davi conversou com Matteus, que está enfrentando o último Paredão da temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O baiano percebeu que o brother estava preocupado com a disputa. Ele está emparedado com Alane e Isabelle mas, de acordo com a parcial da enquete UOL, não corre perigo de eliminação.