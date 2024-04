BBB 24: MC Binn zoa Vinicius após Isabelle beijar Matteus: 'Ficou bolado'

MC Binn se encontrou com os ex-BBBs Luigi e Vinicius, e os três comentaram os novos acontecimentos do BBB 24 (Globo). Segundo o MC, Vinicius não ficou feliz com o casal Isabelle e Matteus.

O que aconteceu

Durante uma live em seu Instagram, MC Binn comentou o novo casal de Matteus e Isabelle, numa van com Luigi, Vinicius e outros amigos.