BBB 24: Alane faz confissão amorosa para Isabelle: "Eu era apaixonada'

Alane: "Uma vez, eu tava trabalhando, e uma pessoa X repostou uma foto comigo. Nisso, outra pessoa viu essa foto, e era uma pessoa que admirava, e eu já conhecia. Conheço o trabalho da pessoa, acho bacana. Nisso, a pessoa me seguiu. Quando essa pessoa me seguiu, eu tav ano carro de um ficante meu na época. Quando essa pessoa me seguiu, eu tava (animada), no lance de admiração mesmo. Eu ainda me ocntrolei na frente do meu ficante, porque eu gostava muito dele. (...) De vez em quando eu conversava com essa no Instagram. Essa pessoa não mora em São Paulo, mas ela vive em São Paulo trabalhando. Quando me mudei, falei: 'Vou dar um jeito dele saber que me mudei'. (...) Encontrei com ele, me apaixonei mais ainda"

Isabelle: "Mais velho?"

Alane: "Sim, tinha uns 40"

Isabelle: "Eu amo"

Alane: "Eu também! Não posso ver um 40 mais. Aí me apaixonei real. Mas eu não queria que ele percebesse, porque eu sou nova mas sou 'macaca velha'. Só que eu era tão apaixonada que, se ele fizesse assim, eu namorava com ele"