O jogo virou: Isabelle pode ser eliminada do BBB 24, segundo enquete UOL

O jogo virou para Alane no último Paredão do BBB 24 (Globo). De acordo com a parcial da enquete UOL, Isabelle pode ser eliminada neste domingo (14).

O que diz a enquete

Às 12h, a parcial apontava que Isabelle assumiu a liderança dos votos e pode ser eliminada. Alane aparece logo na sequência, e a disputa será acirrada.