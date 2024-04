Alane se diz 'apavorada' com Paredão do BBB 24: 'Não me contento com isso'

Alane: "Gente, eu tô aqui no limite de tanta lágrima que cai do meu olho. Tô falando sério com vocês. Eu tô apavorada, de verdade. Me dói muito a possibilidade de esse ser meu último Raio-X, e eu espero do fundo do meu coração que não seja".

Alane: "Eu amo cada pedacinho dessa casa, amo estar aqui com todas as minhas forças, e eu vou fazer o que for preciso para continuar realizando o meu sonho. E só vocês, Deus e Nossa Senhora de Nazaré podem me ajudar a continuar realizando o meu sonho".

Alane: "Eu fico muito grata de ter chegado até aqui, mas eu quero muito mais. Eu não me contento com isso ainda. Eu quero muito mais! Eu conto com vocês do fundo do meu coração. Por favor, votem pra eu ficar".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER