Não é só Davi: por que Matteus também já pode ser considerado finalista

"Matteus está muito garantido nesse pódio. Não tem chance dele sair, a briga não vai ser com ele", concordou Lucas Pasin.

Segundo o colunista, a disputa por uma vaga na final está acirrada, mas entre Isabelle e Alane. "Até me surpreendo, porque no começo até o meio, era difícil dizer que Matteus era finalista. Ele era muito Planta, na interpretação de alguns. Depois da saída da Deniziane, a coisa desenhou muito melhor para ele […] contribuiu bastante".

Chico disse que o brother conseguiu "aparecer mais" nessa reta final do jogo. "O jogo, no final das contas, é qual história você conta. E acho que ele contou uma historia com as idas e vindas do Davi, a relação com a Beatriz e Alane, e depois essa história com a Isabelle. Ele tem uma história sólida".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo

