Dia do Beijo: os momentos de romance que aqueceram o BBB 24

Neste sábado (13) é celebrado o Dia Internacional do Beijo. Para os fãs de BBB 24 (Globo), também pode se comemorar o encerramento de mais uma edição do reality show. Com Alane, Davi, Isabelle e Matteus entre os finalistas, o programa está caminhando para seu fim. Durante a edição, no entanto, rolaram beijos que movimentaram a casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Relembre os beijos do BBB 24

Deniziane e Matteus. Eles estrearam o clima de romance no programa, e formaram o primeiro casal. No entanto, a relação chegou ao fim antes da sister deixar o reality.