Enquete UOL BBB 24: parcial mostra sister em desvantagem após bronca

Com a vitória de Davi na última prova do BBB 24, Alane, Isabelle e Matteus se enfrentam no paredão. Com mais uma eliminação, o programa formará o Top 3 da final.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a última parcial, atualizada às 18h25, Isabelle Nogueira recebeu 57,07% dos votos para deixar o programa.

Em segundo lugar, Alane aparece com 38,82% dos votos na berlinda.