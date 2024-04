Dieguinho: Davi tem tudo para repetir trajetória de Gil do Vigor no pós-BBB

O programa Central Splash fez nesta sexta-feira (12) um levantamento de tudo o que Davi Brito, 21, já conquistou dentro do BBB 24 (Globo). A lista inclui R$ 100 mil na prova do líder, R$ 20 mil em dinheiro através das dinâmicas e um carro avaliado em mais de R$ 280 mil, entre outras regalias.

Dieguinho Schueng pensa que o maior êxito de Davi não está no que ele recebeu, mas no que entregou: um excelente desempenho como jogador no reality. "Ele ganhou muitos prêmios, mas acho que o principal prêmio é o legado que ele deixa registrado na história do programa - um ar de jogador que não vimos na temporada 23. É por isso que está dando um recalque tão grande no Arthur [Aguiar, campeão do BBB 22], que era considerando um dos grandes jogadores do BBB."