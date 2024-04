Choro e preocupação pós beijo: relembre momentos do Raio-X no BBB 24

Yasmin chora por conta de Wanessa Camargo. A cantora foi desclassificada do programa, acusada de agressão contra Davi. A modelo criou uma relação de amizade com ela, e sentiu sua saída. Ao falar sobre o assunto, Brunet não conseguiu conter as lágrimas.

Leidy Elin entrou muda, saiu calada. A sister usou seu tempo no Confessionário para ficar em completo silêncio. O momento de quietude aconteceu logo depois da desclassificação de Wanessa Camargo.

Aniversário em grande estilo. Alane celebrou mais um ano de vida cumprindo o Castigo do Monstro. Ela não deixou a punição lhe abalar, e falou sobre a data. Eu tive o melhor aniversário da minha vida. O dia começou com eu fazendo Prova do Anjo, quase consegui. Fiquei naquela coisa. E aí, fiquei triste e depois eu vim para o Monstro, e eu vi que foi a melhor coisa também".

Vanessa Lopes desabafa. Antes de desistir do programa, a influenciadora refletiu sobre sua passagem pela casa. Ela também demonstrou preocupação em estar confinada. "Eu não vou deixar quem tem brilho apagar por causa dos outros não. E eu sou uma pessoa que não tem muito medo. Ainda mais quando eu sei que a minha família está do meu lado, as pessoas estão do meu lado. Então, esquece, eu vou endoidar aqui".