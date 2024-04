Leidy sobre embates com Davi e reação dos fãs: 'Fanatismo é um absurdo'

A ex-sister também comentou sobre sua participação: "Passei do limite. Não convivo tanto nem com a minha mãe. Estava 24 horas com pessoas que não conhecia. Me exaltei, pesei a mão em jogar as roupas do Davi na piscina. Mas das discussões com ele não me arrependo. A gente não se dava [bem]. O programa é o tempo todo um julgando o outro".

Enquanto estava confinada, Leidy foi detonada por seu embate com Davi. Além de receber ataques racistas por jogar as roupas do rival na piscina, ela teve sua conta derrubada no Instagram — ficando 53 horas fora do ar.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER