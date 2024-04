BBB 24: Parcial aponta empate entre sisters em disputa por vaga na final

O 21º Paredão do BBB 24 (Globo) foi formado com Alane, Isabelle e Matteus. Segundo a parcial da enquete UOL, há uma disputa acirrada entre as sisters para vaga na grande final do reality.

O que diz a enquete

Às 12h, Alane e Isabelle apareciam tecnicamente empatadas. Matteus não corria risco.