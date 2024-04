Músicas de Taylor Swift voltam ao TikTok dias antes de lançamento da cantora

As músicas de Taylor Swift estão de volta ao TikTok poucos dias antes do lançamento do 11º álbum de estúdio da cantora, The Tortured Poets Department.

O que aconteceu

Depois de dois meses e meio fora do ar, o catálogo de Taylor Swift retornou à plataforma.

As gravações da cantora tinham sido removidas do aplicativo por conta de um desacordo entre a empresa chinesa e a Universal Music, maior gravadora do mundo.