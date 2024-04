'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 15 a 19/04

Segunda-feira, 15 de abril

Dimitri, Ellen, Ian e Nath entram com Romeu e Julieta e "Fausto criança" no Mundo da Imaginação; eles precisam completar a sexta missão do "Caminho Dourado das Sete Missões", além de devolver os livros de Shakespeare. Vera e Bernardo informam a Gláucia que Leandro sofreu um outro infarto. Fê Dengosa invade o Armazém enquanto Chilique fica na vigia; Fê Dengosa passa mal por conta do veneno que foi passado na loja. No esconderijo, Fê Dengosa desmaia e Chilique pede ajuda para Dona Branca. Glaucia chora ao ver o pai entubado e diz que ele precisa viver. Telma ganha flor de admirador, mas Daniel alega que não foi ele que entregou. Mini também ganha presente de admiradora. O "Fausto criança" perde os livros no Mundo da Imaginação. Dimitri acompanha "Fausto criança" na busca de Faustinho; o resto do grupo segue na missão e enfrenta a rainha do reino. Fausto encontra com Faustinho, sua criança interior que ficou presa no Mundo da Imaginação.

Terça-feira, 16 de abril

No Mundo da Imaginação, as crianças enfrentam a rainha do reino, mas a rainha prende todos. Branca leva Fê Dengosa ao hospital com Chilique. O médico informa Branca que Fê Dengosa teve intoxicação e precisa ficar em observação em casa. Branca leva Chilique e Fê Dengosa para dormir uma noite na residência de Clara. Laura compra tênis que Alex não gosta e ele é grosso com a mãe. Vera fala para Bernardo que não é o momento para pensar em separação e sim para se manter unidos; Bernardo declara que a ama e que não quer se separar. Glaucia ordena a Enzo passar a parte financeira da Monter Holding para ela; Glaucia afirma que está tirando ele da função.

Quarta-feira, 17 de abril

Na casa de Clara, Fê Dengosa finalmente toma banho. Mini acha que Telma é a admiradora secreta dele e Telma acha que Fred é o dela. Alex fala para Lívia que ele cuida mais da mãe do que o contrário e que não tem paciência com a perda de memória dela. Laura chora e comenta com Mauro que sente que só está atrapalhando os filhos. As crianças vencem a rainha e completam a missão no Mundo da Imaginação, mas não encontram livros deixados naquele multiverso. De volta a realidade, Fausto retorna a ser adulto, mas acredita que estava sonhando. Alex pede desculpa à mãe; Laura pede paciência. Téo fala para Amanda levá-lo ao hospital para ver o avô.