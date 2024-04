'Uma Família Feliz' teve esquema e psicóloga para gravação com crianças

A preparadora de elenco Ariela Goldmann trabalhava de maneira lúdica com as atrizes mirins. "A Angela aprendeu que, se gritasse 'mãe' enquanto respirava como cantores líricos, ficava da maneira perfeita, não precisava ter sentimento. Ela foi acessando várias coisas de forma lúdica e tinha várias coisas muito interessantes."

Uma psicóloga estava presente a todo tempo durante as filmagens, assim como as mães de Juliana e Luiza. "A gente tentou manter um set lúdico e leve, porque sabia que a história era muito pesada e tinham crianças no set."

Reynaldo Gianecchini, ator que vive Vicente, o pai de Angela e Sara no filme, contou amar trabalhar com crianças, e explicou que as atrizes não foram expostas. "Em cada cena, o Belmonte criava uma situação lúdica e elas viviam perfeitamente ali, e arrasavam. Assim, elas não foram expostas a nenhuma coisa difícil quando pudessem traumatizá-las."

Grazi Massafera vive uma mãe com muitos problemas em 'Uma Família Feliz' Imagem: Divulgação

Grazi Massafera, a protagonista de "Uma Família Feliz", achou "delicioso" interpretar uma mãe no filme. "Foi ótimo colocar vários pontos da maternidade para reflexão, pois lidamos com uma naturalidade fake.[...] Poder colocar essa mulher num filme que não é específico de maternidade, é um gênero suspenso, carregada com tantas reflexões, onde as mulheres podem se identificar, se reconhecer e tomar partido a partir disso, é ótimo."