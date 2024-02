Sucesso na Netflix, 'Bom Dia, Verônica' terá mais uma temporada?

Um segundo livro é prometido há bastante tempo pelos autores, mas ainda não há planos de ser lançado. Pelo menos, não por enquanto. "A gente tem um problema: jogar fora o que a gente não gosta. É um problema, mas depois tem solução, mas no caminho é um problema", conta Ilana Casoy.

Para fazer o livro da série é fácil, mas não faremos isso. Então, demora.

Ilana Casoy

A autora explica que o ritmo de uma produção para a TV é muito mais acelerado, além de contar com mais pessoas. Por isso, no desenvolvimento da história, tem prioridade. "O mercado audiovisual absorve muita gente e muito tempo, temos essa dificuldade. Quando achei que escreveríamos o [segundo] livro, entrou a terceira temporada. E aí, você acha que fiquei pensando no livro? Não. A série tem uma curva dramatúrgica diferente da do livro."