Silvero Pereira e Luís Miranda pulam pelados na piscina do BBB 24

No último "Nós Vamos Invadir Sua Casa" do BBB 24 (Globo), Marcos Veras levou diversos influenciadores para a casa do reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Participaram da dinâmica nomes como Luís Miranda, Ed Gama, Pequena Lô, Mari Gonzales, Silvero Pereira e outros.