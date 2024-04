Prova do Finalista: quem venceu a disputa em outras edições do BBB?

A apenas 5 dias da grande final, o BBB 24 (Globo) dará início no programa de quinta-feira (11) a prova que definirá o primeiro finalista do programa e os 3 brothers que se enfrentarão no último Paredão.

Quem venceu a prova final nas últimas edições

No BBB 23, Amanda foi a vencedora da Prova da Finalista, em uma disputa que durou cerca de 17 horas. Na final, contra Aline Wirley e Bruna Griphao, Amanda foi coroada a grande vencedora da temporada.