Boninho dá spoiler de Prova do Finalista do BBB 24: 'Resistência raiz'

Na legenda, ele fala sobre a prova. "Fechando nosso ciclo de provas, A Prova do Finalista, uma prova de resistência raiz!!!"

A Prova do Finalista terá início no programa de hoje, logo após a resolução do 20º Paredão da temporada.

Quem vencer a prova, está na final. Os outros três brothers disputarão o último Paredão do BBB 24.