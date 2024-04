Como julgamento de O.J. Simpson separou família Kardashian

Kim Kardashian afirmou que o julgamento de O.J. Simpson foi motivo de uma crise em sua família. O ex-jogador morreu ontem, aos 76 anos.

O que aconteceu

Robert Kardashian, pai de Kim, foi advogado de defesa de O.J. Simpson. Kim falou do caso em entrevista ao programa "My Next Guest No Need No Introduction", disponível na Netflix e apresentado por David Letterman.