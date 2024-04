Verdade ou ficção? Saiba o que é fato em 'The People vs O.J. Simpson'

A ameaça de suicídio no quarto de Kim Kardashian

Na série, antes da infame perseguição por uma rodovida de Los Angeles, O.J. tem um momento de surto e, com uma arma, ameaça se matar na casa do amigo Robert Kardashian que, para dissuadi-lo, diz que aquele é o quarto de Kim. E aconteceu exatamente assim — só não sabemos se o quarto era mesmo de Kim ou de alguma de suas irmãs. Em 1996, o advogado relembrou o incidente em uma entrevista: "Eu disse: 'O.J., eu nunca mais poderia entrar neste quarto e minha filha não poderia dormir nessa cama.'"

A perseguição

De fato, Simpson fugiu com o amigo Al Cowlings, e ambos passaram horas rodando Los Angeles a bordo do Bronco branco, enquanto o ex-atleta ainda considerava o suicídio. No caminho, muitas pessoas manifestaram apoio a Simpson, que mais tarde retornou para sua residência e, depois de ficar mais de uma hora ao telefone com um dos detetives do caso, se entregou. A perseguição foi transmitida pelas principais redes americanas ao vivo e no Brasil foi tema de uma reportagem no "Jornal Nacional".

A prova das luvas

Um dos momentos mais decisivos do julgamento de O.J. Simpson realmente foi ideia do promotor Chris Darden — e Marcia Clark foi contra. Mas o que foi revelado recentemente, pelo documentário "O.J.: Made in America", é que as luvas tinham um motivo para não servir, além do fato de o réu estar usando um par feito de borracha no julgamento para não contaminar a prova do crime. Segundo o ex-agente de Simpson, Mike Gilbert, ele havia parado de tomar seus remédios para artrite duas semanas antes, o que deixou suas mãos inchadas.