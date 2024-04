O.J. Simpson teria confessado crime em entrevista perdida por 12 anos

Na entrevista, ele também conta essa versão hipotética dos fatos. No entanto, ele dizer que se tratava de uma história hipotética não impediu o público de considerar a entrevista uma confissão.

No campo hipotético, [estacionei o carro] no beco. Hipoteticamente, coloco a touca e as luvas. Eu sempre mantive uma faca no carro para [afastar] os bandidos porque você não pode viajar com uma arma. E eu me lembro de Charlie [amigo de O.J. que supostamente estava com ele na noite do crime] dizendo: 'você não vai levar isso [para a casa de Nicole]. O.J. Simpson

"Eu me lembro de pegar a faca — eu me lembro dessa parte, pegar a faca que estava com o Charlie — e, para ser sincero, depois disso eu não me lembro o que aconteceu, exceto de estar lá com todas essas coisas ao meu redor", descreveu O.J. A entrevistadora lê uma passagem do livro em que ele se diz surpreso com o tanto de sangue na cena do crime, e O.J. concorda: "Não acho que seria possível duas pessoas serem assassinadas desse jeito sem que todo mundo ficasse coberto de sangue".

No entanto, a entrevista só foi ao ar em 2018. A publicação do livro foi adiada sob protestos das famílias das vítimas, que no fim conseguiram os direitos de publicação e lançaram a obra com o título "If I Did It: Confessions of the Killer" ("Se eu fiz isso: confissões de um assassino"). Com a publicação suspensa, a entrevista que tinha o objetivo de divulgar o livro também não foi ao ar até 2018, quando a Fox lançou o documentário "O.J. Simpson: A Confissão Perdida".

A exibição da entrevista não teve efeito algum no julgamento. O.J. Simpson foi inocentado nos tribunais em 1995, apesar de em 1997 ter sido condenado a pagar US$ 33,5 milhões aos familiares de Nicole e Ronald. Pela lei dos Estados Unidos, ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime.