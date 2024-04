Giovanna fica chocada com número de seguidores de Davi: 'Edição foi boa'

Davi lidera o ranking, com mais de 8 milhões de seguidores. Em seguida, aparece Beatriz com 4,6 milhões. Isabelle e Alane estão empatadas com 3,3 milhões de seguidores.

Giovanna se chocou com o crescimento de Davi.

Giovanna: "A gente já sabia. Achei que a Alane estava mais forte. Mas a Isa, eu sabia que ia estourar muito rápido. Mas Davi, 8 milhões? Edição foi boa, hein?"

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER