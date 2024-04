BBB 24: o discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Giovanna do reality

Cada BBB é único. A história não se repete, o que funcionou no ano não necessariamente funciona no próximo, o que deu errado no passado não necessariamente vai fracassar agora. E mais que isso, o próprio BBB 24, se a gente pudesse voltar no tempo e começar de novo. Com as mesmas 26 pessoas, poderia escrever quantas histórias diferentes. Ou você acha que não? Você acha que o destino já está escrito?

O fato é que a sequência dos acontecimentos escreveu esta história que estamos vivendo. Em que esta pessoa, de personalidade forte, que sempre foi firme nos seus pensamentos, que nunca fugiu de um posicionamento, que vinha voltando de seus Paredões, agora vai embora.

Você pode até pensar como seria se cada um dos emparedados tivesse uma pequena mudança na sua trajetória lá atrás? Como seria se, no terceiro dia da temporada, na primeira festa, a Giovanna não tivesse resolvido brincar naquele joguinho de dança? Se não tivesse fraturado o quinto metatarso do pé esquerdo? Se não tivesse ficado praticamente dois meses sem poder participar plenamente do BBB? Foi só se recuperar e logo conseguir o protagonismo.

O que poderia ter acontecido se não tivesse se machucado? E como isso afetaria a casa toda? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça pra sempre. Não tem jeito. Quem sai hoje é você, Giovanna.

