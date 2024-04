Príncipe Andrew é obcecado por ursinhos de pelúcia, como mostra filme?

Assim que consegui o trabalho, fui informada dos ursinhos, e me ensinaram como Andrew queria que fossem organizados. Tive um dia inteiro de treinamento. Tudo tinha que estar no lugar certo. Era algo muito peculiar, muito estranho. Ele já era um homem adulto que serviu ao Exército na Guerra das Malvinas, mas amava demais os ursinhos e era muito claro em relação a como queria que fossem organizados. Charlotte Briggs ao The Sun

Na hora de dormir, as funcionárias tinham que tirar os bichinhos da cama e posicioná-los no quarto. "Cada um tinha seu lugar. Precisávamos empilhar os pequenos em uma lareira que não era usada, de novo, em ordem de tamanho para que ficassem bonitinhos. Os dois favoritos sentavam em tronos, um em cada lado da cama. Os outros ficavam no pé da cama, no chão."

Andrew perdia a paciência e gritava com as funcionárias, caso os ursinhos não estivessem organizados seguindo as instruções, descritas em um papel laminado. Entre as "preciosidades" da coleção do príncipe estão dois hipopótamos, uma pantera, um ursinho segurando um coração e muitos bichinhos com uniformes de marinheiro, além de travesseiros com inscrições como "príncipe" e "papai".

Príncipe Andrew (Rufus Sewell) assiste à controversa entrevista com sua coleção de pelúcias Imagem: Peter Mountain/Netflix

A jornalista Elizabeth Day também teria tido um "gostinho" da obsessão do duque de York por pelúcias quando conheceu o príncipe nos anos 2000. Ela diz que esperou por Andrew em um corredor do palácio, onde sua única companhia era um grande urso de pelúcia "sentado" em uma cadeira.