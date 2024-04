MC Bin Laden mudará nome após participação no BBB: 'Outro momento da vida'

A equipe informou que o próprio cantor queria mudar o nome. "No final do ano passado, ele falou que queria mudar o nome, por conta do programa, optamos em esperar finalizar essa etapa para definirmos sobre essa mudança", reforçou.

O novo nome tem previsão para ser divulgado com um álbum. A assessora detalhou sobre o projeto: "Nossa ideia será lançarmos um álbum novo para celebrar esse novo momento dele".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão?

