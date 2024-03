Perfil de Leidy Elin no Instagram é reativado após briga no BBB 24

O perfil de Leidy Elin, participante do BBB 24 (Globo), foi reativado no Instagram nesta quinta-feira (14).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

As redes sociais da sister haviam caído depois de ela protagonizar uma briga com Davi. Na ocasião, ela acabou se tornando alvo de críticas por ter jogado as roupas do brother na piscina.