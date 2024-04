Novo filme de 'Indiana Jones' deu prejuízo de R$ 658 milhões à Disney

O quinto filme da franquia "Indiana Jones", intitulado "A Relíquia do Destino", provocou um prejuízo milionário nos cofres da Disney.

O que aconteceu

Filme gerou um prejuízo ao conglomerado do Mickey Mouse de cerca de US$ 130 milhões (aproximadamente R$ 658 milhões na atual cotação). As informações são da revista Forbes.

Produção do longa teve orçamento estimado em US$ 295 milhões e US$ 380 milhões (algo entre R$ 1,4 bilhão e R$ 1,9 bilhão), sem contabilizar os valores gastos em marketing, que foram altos. Entretanto, o quinto filme da franquia estrelada por Harrison Ford arrecadou apenas US$ 384 milhões (cerca de 2 bilhões).