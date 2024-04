Kate Middleton contrariou família real ao gravar vídeo para anunciar câncer

A princesa Kate Middleton, 42, contrariou a família real britânica ao decidir gravar o vídeo em que comunicou ter sido submetida a um tratamento contra câncer.

O que aconteceu

Família real sugeriu à Kate que divulgasse um simples comunicado, a exemplo do rei Charles 3º, quando o chefe da realeza também disse ter sido diagnosticado com câncer, em fevereiro. Entretanto, a princesa, além de não ter aceitado a sugestão, decidiu ela mesma escrever o conteúdo do que seria dito, segundo informações do jornal Sunday Times.

Segundo uma fonte do jornal, a decisão de gravar o vídeo partiu de Kate. "A decisão de gravar o vídeo foi inteiramente da princesa de Gales. Kate e o príncipe William só decidiram tornar pública a doença após conversarem com os filhos [George, Charlotte e Louis], para que as crianças tivessem tempo para lidar com essa realidade ao lado da família, antes da exposição na mídia", explicou.