Rei Charles 3º é diagnosticado com câncer e adia compromissos

O rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer, informou o Palácio de Buckingham.

O que aconteceu

O tipo de câncer não foi revelado e, segundo a BBC, não se trata de um câncer de próstata. A doença foi descoberta durante a internação do rei para um procedimento de correção de próstata aumentada, no final do mês passado. Ele passou por exames e foi diagnosticado com "uma forma de câncer", diz nota divulgada pelo palácio.

O rei começou o tratamento hoje e adiou compromissos públicos por ordem dos médicos. Ele, no entanto, continuará cumprindo seus deveres de monarca, trabalhando em seu escritório e fazendo reuniões particulares, como a tradicional audiência com o primeiro-ministro.