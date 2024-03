Palácio informa que não divulgará o tipo de câncer de Kate Middleton

No dia 10 de março, Dia das Mães britânico, o Palácio publicou uma foto da princesa com os filhos, que acabou sendo excluída por agências de notícia por ter sido editada e manipulada. Kate assumiu a culpa pelas edições: "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado", publicou a princesa, diante da repercussão negativa.

A princesa voltou a ser vista em público no início de março. Desde então, ela já foi fotografada algumas vezes por paparazzi e pelo público ao lado da mãe e do príncipe William.

O rei Charles 3º, pai do príncipe William, também está com câncer. O Palácio de Buckingham anunciou o diagnóstico no início de fevereiro.