Gal Costa: qual é o patrimônio alvo de disputa entre filho e Wilma?

Wilma garante que a herança é pequena. "Não tem grandes coisas. Dizem que Gal tinha uma fortuna, mas não tinha. Eu morava com ela", completou a empresária, na mesma reportagem.

Mansão em São Paulo

Gal Costa teria deixado joias de herança, afirma defesa de Gabriel Imagem: Reprodução/Instagram

Imóvel citado pela defesa é avaliado em R$ 5 milhões. De acordo com informações do jornal Extra, a casa fica no Jardim Europa, bairro nobre da Zona Oeste da capital paulista.

Apesar da localização, Gal vivia em uma casa de arquitetura discreta e pouca ostentação. O muro de pedras e o portão de ferro ajudam a manter a privacidade de quem está no imóvel.

Empresas

Artista também era dona de duas empresas: a Galco Produções Artísticas e a GMC Produções Artísticas. Segundo dados da Receita Federal, a GMC foi aberta em 2012 com um capital social de R$ 30 mil. Wilma aparece como sócia.