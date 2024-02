Como Gal Costa conheceu Wilma, viúva processada por filho da cantora?

A artista voltava de Nova York, em um voo de primeira classe, quando ganhou uma garrafa de champanhe da empresária. Quando chegaram, porém, ela disse que não tinha onde ficar na cidade, e a cantora a chamou para ficar em sua casa. Elas nunca mais se separaram.

Wilma Petrillo era casada com Gal Costa Imagem: Reprodução/Instagram

O filho da cantora contesta a fração pretendida pela ex-empresária de Gal — e apresentada pela imprensa como sua viúva — Wilma Teodoro Petrillo. O processo corre em segredo de justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Defesa do rapaz argumenta que na época da morte de Gal, em 2022, ele era menor e, por isso, estava sob a guarda de Wilma. Agora, ao completar a maioridade, o cliente "pode tomar diversas atitudes para agir de acordo com sua consciência livre de influências."

No ano passado, Wilma entrou com um pedido de reconhecimento da união estável de mais de 20 anos com a cantora para poder receber metade dos bens deixados, segundo Leo Dias, do Metrópoles. Caso a união seja reconhecida pela Justiça, Wilma pede para ser nomeada como inventariante do espólio, a responsável pela herança.