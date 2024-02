Gal Costa não queria deixar herança para Wilma, afirma defesa de filho

Cerca de um mês antes, o rapaz chegou a ser convocado pelo TJ para reconhecer se havia ou não uma união estável entre a mãe e a "madrinha". Diante da manifestação contrária da Defensoria Pública, porém, a ex-empresária decidiu entrar com um novo pedido de união estável.

Gal Costa e o filho, Gabriel Imagem: Arquivo pessoal

Agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Gabriel também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando era menor. A existência do processo foi confirmada à reportagem de Splash pela advogada do jovem.

Um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, no domingo (18), expõe uma briga entre Gabriel e Wilma. Na gravação, que conta com quase oito minutos, a ex-empresária de Gal pressiona o rapaz a assinar um termo de reconhecimento de dívida com a gravadora Biscoito Fino. Ela queria um adiantamento de royalties da artista.