Filho de Gal explica pedido de exumação do corpo e ataca Wilma: 'Víbora'

Eu não sei do que ele está desconfiando, se ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?"

questionou Wilma

Dia da morte

Wilma diz por que não falou sobre o motivo da morte de Gal assim que a cantora morreu. "Quantos morrem e as pessoas não sabem o motivo? Gal não queria."

Wilma falou sobre o dia da morte de Gal. "Foi muito triste. Ela foi diagnosticada com câncer, o médico fez uns exames, disse pra gente tirar o cisto. Depois da sessão de quimioterapia, ela chegou super enjoada. Cheguei no quarto, ela olhou pra mim com os olhos tristes, meio ofegantes. Ela disse que estava com muito frio. Ela ficou quietinha, encolhida."

Gabriel conta sua versão do dia. "Fui no quarto da minha mãe dar boa noite pra ela e a Wilma disse que ela não estava bem e que já tinha dado o remédio pra ela."