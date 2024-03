'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 01 a 06/04

Eliana ameaça contar a José Inocêncio sobre Teca, caso Venâncio não concorde em passar a fazenda para seu nome. Deocleciano alerta Damião para o risco que ele corre se o patrão descobrir seu interesse por Eliana. Ritinha não gosta da presença de Eliana na fazenda. Egídio e Dona Patroa convidam Pastor Lívio para celebrar o casamento de Sandra e João Pedro. Norberto se nega a vender a casa de Jacutinga para Rachid. Eliana tenta convencer Mariana a ser sua aliada. José Inocêncio aconselha Pastor Lívio a não se envolver no suposto casamento de João Pedro e Sandra.

Terça-feira, 02 de abril

José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Egídio que não haverá casamento. Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que a ensine a lidar com a montaria do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans, e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio. Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jupará. João Pedro e Sandra visitam o centro de estudos do cacau. Egídio acusa Pastor Lívio de ter tomado partido de José Inocêncio. Mariana conta a Eliana que Damião era um matador. Egídio oferece dinheiro para Tião Galinha tirar a vida de José Inocêncio.

Quarta-feira, 03 de abril

João Pedro conta empolgado a Deocleciano sobre como o centro de estudos do cacau garante o padrão de qualidade do fruto. Neno vislumbra a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende a sedução de Eliana. Tião Galinha não aceita a proposta de Egídio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Inácia deixa a entender para Eliana que sabe que a moça beijou Damião. José Inocêncio defende João Pedro diante dos filhos.

Quinta-feira, 04 de abril