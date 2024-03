'Renascer': Venâncio fica incomodado ao conhecer amigas transexuais de Buba

A comemoração será organizada por Natasha (Galba Gogoia), Janaína (Bianca Dellafancy) e Maitê (Gabriela Loran). Personagens da comunidade LGBTQIAP+ que não existiam na 1ª versão da novela.

Ao conhecer as amigas transexuais de sua namorada, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ficará incomodado. Ele se sentirá deslocado na festa de Buba.

A namorada percebe o incômodo de Venâncio. Com isso, ela ficará bem chateada com o ex de Eliana (Sophie Charlotte).

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.