'Pior do ano': novela problemática com Regina Duarte entra na Globoplay

Logo no início do folhetim, a irmã mais velha descobre, através da mais nova, que é filha adotiva de seus pais. Isso mexe com a vida de Andréa que, ao decorrer da história, tem conhecimento que é irmã de sangue de Selma (Alessandra Negrini), sua assistente e grande vilã da história.

Enquanto isso, Júlia precisa livrar seu marido da cadeia. Para isso, ela se alia a Chico (Eduardo Moscovis), para descobrir toda a verdade por trás dessa prisão que ela acredita ser injusta. No decorrer da novela, Júlia descobre que o esposo é culpado e se apaixona pelo jornalista que a ajudou na investigação.

Júlia (Gloria Pires) e Andréa (Regina Duarte) em 'Desejos de Mulher' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Expectativas não atingidas

"Desejos de Mulher" entrou no ar três meses antes do previsto. "As Filhas da Mãe", novela anterior do horário, foi considerada um fracasso de audiência no horário, sendo encurtada.

Euclydes Marinho, autor da novela, relembra no livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia" sobre a informação: "Eu peguei o horário caído de 'As Filhas da Mãe'. Eu ia estrear no fim de abril de 2002, mas quatro meses antes, no final de dezembro, o Mário Lúcio Vaz, diretor artístico da Globo na época, me chamou: 'Vamos ter que estrear daqui a uns 25 dias'. Eu estava começando a escrever os capítulos, ainda não tinha nenhum pronto.