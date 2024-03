Público se emociona com morte de Padre Santo em 'Renascer': 'Não aceito'

Com a cena da morte de Padre Santo, o nome do personagem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Morreu o Padre Santo na novela. Cena bonita", escreveu uma telespectadora.

Os fãs da novela ficaram emocionados. "Padre Santo foi de base. Não aceito", afirmou uma usuária da rede social. "O que esse remake tá fazendo é um trabalho impecável, poetizando sobre a fé de uma forma belíssima. Que sequência foi a partida do Padre Santo! Que sensibilidade. 'Renascer' é é uma representação do quanto o ser humano é múltiplo em suas crenças, é arte pura", analisou outra.

Po morreu o Padre Santo na novela.

