'Não vai acontecer', diz Isabelle sobre possível affair com Matteus no BBB

Isabelle desabafou com Davi sobre sua relação com Matteus no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No quarto Fada, Isabelle conversou com Davi e descartou viver um affair com Matteus no reality show.