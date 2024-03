Lucas imagina possível Paredão com Davi no BBB 24: 'Vai ser sobre eu e ele'

Na manhã de sábado (23) no BBB 24 (Globo), Lucas e Leidy especularam cenários para o 14º Paredão do programa, que será formado no domingo (24).

O que aconteceu

Lucas imaginou a possibilidade de disputar o Paredão. "Eu acho que eu vou pro Paredão. Se tiver segundo mais votado, vou pelo lado de lá."