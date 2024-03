Lucas revela a Pitel ter medo de vencer o Anjo: 'Por causa do almoço'

Em uma conversa com Pitel na manhã de sábado (23) após a festa com Ivete Sangalo no BBB 24 (Globo), Lucas confessou que tem medo de vencer novamente a Prova do Anjo.

O que aconteceu

Os dois conversavam sobre o futuro pós-BBB e ele confessou que sua única preocupação são as pessoas que gostam dele. "Minha única preocupação é sair daqui sendo ou indiferente ou não amado pelas pessoas que me amavam antes disso aqui. As pessoas que eu achei que sempre estariam comigo e entenderiam as coisas que eu fiz aqui dentro virarem as costas, sabe?"