Cupido, revelação íntima e queda: a passagem de Ivete Sangalo pelo BBB 24

Cupido. A cantora entrou no assunto 'pegação' com os brothers durante a festa e deu um empurrãozinho para Bin e a Líder Giovanna se beijarem. Os dois já viveram um romance na casa, mas estão separados há um tempo.

"Mais um". Ivete também sugeriu que Matteus - que teve um romance com Deniziane na casa - poderia beijar novamente lá dentro, sem citar nomes.

Tombo. Ivete pediu para ser derrubada por Beatriz e recriarem a cena do tombo de Sabrina Sato. "Eu senti falta de você me derrubar. Me derrube!", pediu a cantora.

Tour pela casa. Ivete conheceu e elogiou a decoração da casa e foi ao Confessionário: "Em quem você vota e por que?", questionaram os brothers.

Selfie. No Quarto do Líder, Ivete tirou uma selfie com todos os participantes e pediu para Fernanda se aproximar dos demais: "Cadê a Fernanda? Fique no meio, abraçada com as pessoas! Abraça aí, me obedeça", brincou.

Revelação íntima. No banheiro da casa, Ivete fez uma revelação íntima sobre seus banhos. "Lavo a minha calcinha e sutiã no banho, com a água do banho, para não ficar aquela gastação de água, Às vezes, lavo as paredes do banheiro com a calcinha, de sabão."