'No Rancho Fundo': Primeiras imagens da próxima novela das 6 são divulgadas

A Globo divulgou as primeiras imagens de "No Rancho Fundo", próxima novela das 6, que substitui "Elas por Elas".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Com previsão de estreia para abril, a trama é escrita por Mário Teixeira, autor de "Mar do Sertão". Inclusive, alguns personagens dessa novela devem retornar em "No Rancho Fundo".