Lucas desabafa sobre esposa e família: 'Será que eles ainda estão comigo?'

Ele confessou que ainda está abalado com o sumiço da esposa: "Quando me deparo com a coisa do Vídeo do Anjo, isso me pega muito, fico pensando: 'Será que perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece?'".

Por fim, Lucas questionou sobre o apoio das pessoas que ama: "O que me faz chorar, não suportar e, digamos assim, transbordar, é justamente a insegurança de: 'Será que eles ainda estão comigo?'".

Leidy o consolou: "Claro que estão, nossa família sabe quem é a gente. Foi uma coisa que você falou, a única pessoa que, para mim, não pode soltar a minha mão é a minha mãe".

Camila sugeriu que o casamento com o brother chegou ao fim. Ela expôs seu incômodo com o flerte de Lucas com Pitel e zombou da preocupação do parceiro por sua ausência no Vídeo do Anjo.