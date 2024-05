José de Abreu expõe traição de Maria Zilda após ela dizer que ele tem bafo

Maria Zilda Bethlem, 72, contou algumas curiosidades em conversa com o ator Murilo Rosa, 53, em uma transmissão ao vivo em fevereiro deste ano.

O que aconteceu

A atriz disse que José de Abreu, 78, tinha mau hálito e cheiro de suor quando os dois contracenaram na novela "Bebê a Bordo", entre 1988 e 1989.

O apresentador perguntou: 'Você já beijou alguém com bafo?'. 'Já!. Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho", contou a artista.