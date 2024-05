Alerta vermelho e racionamento de água: Índia enfrenta calor recorde de 52,3°C

A ministra da Água, Atishi Marlena, fez um apelo à "responsabilidade coletiva" dos residentes para evitar desperdícios, noticiou quarta-feira o jornal Times of India.

"Para resolver o problema da escassez de água, tomamos uma série de medidas, como a redução do abastecimento de duas vezes para uma vez por dia em muitas áreas", disse Atishi, segundo o Indian Express. "A água economizada será redistribuída para zonas (que sofrem com a escassez) e onde o abastecimento dura apenas 15 a 20 minutos por dia", acrescentou.

O caudal do rio Yamuna, um afluente extremamente poluído do Ganges que atravessa Nova Delhi, fica bastante reduzido durante os meses mais quentes do ano.

A capital indiana depende quase inteiramente dos estados agrícolas vizinhos de Haryana e Uttar Pradesh, cujas necessidades de água são enormes.

O Serviço Meteorológico Indiano também alertou sobre as consequências do calor para a saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Região sofre com calor

Na última terça-feira (28), as temperaturas mais altas foram registradas no estado do Rajastão. Os ventos fortes que fizeram os termômetros chegarem a 50,5°C.