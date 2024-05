Jojo Todynho mostra antes e depois de perda de 53 kg após bariátrica

Nos comentários, as pessoas elogiaram o avanço da apresentadora depois da bariátrica. "Só não vê mudança quem não quer. Determinação", disse um seguidor. "Perfeita. Você é f*da, beterrabinha", afirmou Lipe Ribeiro, ex-companheiro de A Fazenda. "Você é fera", destacou Patricia Ramos. "Ela ensina como anda. Braba", ressaltou Luane Dias. "Parabéns, minha linda. Não é fácil, mas com sua dedicação você está conseguindo", comentou outro seguidor.

Jojo Todynho mostra antes e depois após perder 53 quilos Imagem: Reprodução/Instagram

Cirurgia bariátrica

A apresentadora realizou a cirurgia bariátrica em 8 de agosto de 2023. Desde então, é adepta de treinos, dieta e outras atividades físicas.

Mês passado, ela falou da possibilidade de cirurgia íntima após bariátrica. "Olha, cada um sabe de si, né? Se eu sentir vontade e achar que vai me fazer bem, por que não? Acho importante fazer aquilo que nos deixa felizes e confiantes, sem se importar com a opinião dos outros. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que seja por vontade própria e para se sentir melhor consigo mesmo".

Nas redes sociais, ela tem mostrado a mudança no seu corpo. Jojo compartilha registros do quanto emagraceu nesses últimos meses. Recentemente, ela contou que o assédio masculino até aumentou após ganhar uma nova silhueta.